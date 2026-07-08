Il calciomercato Juventus sempre con il piede sull’acceleratore in questa sessione estiva. Il nuovo dirigente Carnevali prova a far quadrare i conti e, allo stesso tempo, prova a portare giocatori di livello per consegnare a Luciano Spalletti una rosa all’altezza. Nei piani resta Kolo Muani, ma in frenata, Sorloth resta un’opzione, intanto sondaggio per Pellegrino.

Calciomercato Juventus, da Sorloth a Mateo Pellegrino: tutti i preferiti dei bianconeri

La Juve frena per Kolo Muani, avvia il sondaggio per Pellegrino, senza abbandonare Sørloth, ancora nei radar della Juve. Spalletti ha chiesto due prime punte, una prenderà il posto di Vlahovic e l’altra di David, mentre Ekhator sembra destinato a terza punta. Kolo Muani è in frenata perché il Psg chiede 50 milioni, la Juve non si avvicina a 40.

Sørloth non è mai sparito dai radar della Juve, anche se al momento il dialogo con l’Atletico Madrid è fermo, tutto potrebbe evolvere. Costa meno di Kolo Muani, è lo stesso tipo di attaccante. Spalletti può usarlo come numero 9 o sulla fascia. Sulla lista ci sarebbe anche Balogun, il centravanti del Monaco, che piace a Spalletti. Oltre allo statunitense, sono stati avviati sondaggi anche per Mateo Pellegrino, 9 gol nell’ultimo campionato con il Parma.