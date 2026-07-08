Calciomercato Juventus: Vlahovic potrebbe ridursi l’ingaggio, interesse per Stones

La Juventus è alla ricerca di una punta centrale, come primo obiettivo resta sempre Kolo Muani ma il PSG non si muove dalla richiesta di 40 milioni di euro, considerata dalla dirigenza bianconera eccessiva, per cui si cercano alternative. E l’alternativa potrebbe essere rappresentata da Vlahovic che ha deciso, dopo le non concrete offerte ricevute, di ridursi l’ingaggio in modo da poter venire incontro alla Juventus per un clamoroso ritorno.

Per quanto riguarda la difesa, oltre a Muharemovic interessa lo svincolato ex Manchester City, John Stones su cui Carnevali ha preso informazioni nelle ultime ore.