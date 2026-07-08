Il calciomercato Lazio è ancora vincolato, ma con l’uscita di Mario Gila, acquistato dal Milan, si sblocca tutto e i biancocelesti sono pronti a mettere a segno i primi colpi. Si parte da Asp, giocatore del Bayern Monaco.

Calciomercato Lazio, pronti a prelevare Asp: il giocatore ha rifiutato tutte le offerte, aspetta i biancocelesti

Tra le trattative in corso per il club di Claudio Lotito c’e il talentuoso trequartista danese Jonathan Asp Jensen, di proprietà del Bayern Monaco. La proposta della Lazio sarebbe strutturata sulla base di un prestito oneroso da circa 500 mila euro, con obbligo di riscatto fissato tra i 5 e i 6 milioni di euro. Una formula che permetterebbe al club di Lotito di dividere l’investimento, ma allo stesso tempo garantirebbe al Bayern Monaco una cessione futura già impostata. Dipende da cosa risponderanno i tedeschi. Se il club bavarese dovesse respingere l’offerta o chiedere condizioni diverse, la dirigenza biancoceleste sarebbe chiamata a ridiscutere i termini dell’operazione. In questo scenario potrebbe pesare anche la volontà del giocatore, che secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni avrebbe già aperto con convinzione alla destinazione romana e avrebbe già rifiutato tutte le altre offerte arrivate.