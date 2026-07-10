Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
venerdì, Luglio 10, 2026
Home Serie A Calciomercato Juventus, idea Matic: operazione a zero per rinforzare il centrocampo

Calciomercato Juventus, idea Matic: operazione a zero per rinforzare il centrocampo

Di
Anna Rosaria Iovino
-
92
LA GRINTA DI NEMANJA MATIC CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus potrebbe vivere l’arrivo di un giocatore adulto per rinforzare il centrocampo anche della giusta esperienza. Ai bianconeri è stato offerto Nemanja Matic.  Il giocatore del Sassuolo potrebbe rivelarsi la giusta idea low cost per il centrocampo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Matic dieci anni dopo

Il centrocampista serbo, 38 candeline da spegnere ad agosto, è stato proposto a Giovanni Carnevali, che lo conosce bene avendolo avuto al Sassuolo. Considerando l’età, Matic, non verrebbe Torino a fare il titolare ma, nel caso, sarebbe un rinforzo di contorno per dare sostanza ed esperienza alla mediana, sarebbe pronto a scendere in campo.

Con uno stipendio da 2 milioni a stagione, Matic potrebbe essere di aiuto ai bianconeri. Il centrocampista serbo, negli anni passati, era un pallino fisso della Juve. Infatti, Matic, arriverebbe con dieci anni “di ritardo”. Matic conosce benissimo la nostra Serie A, ha giocato anche nella Roma nel 2022/23, aveva sfiorato l’approdo a Torino quando era un calciatore del Chelsea.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598