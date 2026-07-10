Il calciomercato Juventus potrebbe vivere l’arrivo di un giocatore adulto per rinforzare il centrocampo anche della giusta esperienza. Ai bianconeri è stato offerto Nemanja Matic. Il giocatore del Sassuolo potrebbe rivelarsi la giusta idea low cost per il centrocampo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Matic dieci anni dopo

Il centrocampista serbo, 38 candeline da spegnere ad agosto, è stato proposto a Giovanni Carnevali, che lo conosce bene avendolo avuto al Sassuolo. Considerando l’età, Matic, non verrebbe Torino a fare il titolare ma, nel caso, sarebbe un rinforzo di contorno per dare sostanza ed esperienza alla mediana, sarebbe pronto a scendere in campo.

Con uno stipendio da 2 milioni a stagione, Matic potrebbe essere di aiuto ai bianconeri. Il centrocampista serbo, negli anni passati, era un pallino fisso della Juve. Infatti, Matic, arriverebbe con dieci anni “di ritardo”. Matic conosce benissimo la nostra Serie A, ha giocato anche nella Roma nel 2022/23, aveva sfiorato l’approdo a Torino quando era un calciatore del Chelsea.