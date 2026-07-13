Inter, Chivu e Marotta illustrano i progetti nerazzurri

Le parole del mister Cristian Chivu e quelle del Presidente Giuseppe Marotta danno il via alla stagione Nerazzurra. È alla “Pinetina” di Appiano Gentile che l’Inter e il suo organico espongono le loro prime considerazione per quanto riguarda la squadra, il modulo, gli obiettivi stagionali e il fatidico mercato, che fino ad ora ha visto l’Inter ancora in riserva dopo il mancato acquisto di Palestra. Sul caso Palestra è stato proprio Marotta a prendere posizione, spiegando che la scelta del calciatore è stata pesantemente condizionata dal suo procuratore, l’accordo con la Dea c’era, ma la scelta del terzino/esterno del Cagliari ha spiazzato l’Inter. Salta invece l’affare Khalaili, che non ha superato tutti gli accertamenti medici richiesti dal Coni.

Marotta: “Siamo i campioni in carica, abbiamo vinto Scudetto e Coppa Italia. È tutto frutto del lavoro fatto dal mister, dai giocatori, dal supporto della società, Ausilio e tutti i collaboratori del club. Ora si riparte, i nostri obiettivi? Siamo l’unica italiana che partecipa a quattro competizioni, vogliamo performare meglio in Champions League. Siamo usciti col Bodø e fa parte di questo bellissimo sport. Fortunatamente nello sport non esiste la legge che chi spende di più vince. Dal 2020 ad oggi siamo la squadra italiana che ha vinto di più, vincere un altro Scudetto sarebbe un traguardo storico. La fame e la voglia ci hanno portato a vincere tanto lo scorso anno. Oggi grazie alla società, che ha accolto le nostre esigenze, in primis l’ampliamento e il miglioramento della struttura, tutt’ora ci sono dei lavori in corso qui ad Appiano, abbiamo una situazione economica molto più stabile. Ora siamo la squadra da battere e è un ruolo che ci prendiamo con orgoglio. Con orgoglio diciamo anche che stiamo tirando fuori dei bei nomi dal nostro settore giovanile. Siamo contenti del modello che rappresentiamo, manca ancora qualcosa per crescere ulteriormente. Khalaili? Come sapete avevamo negoziato con l’Union Saint-Gilloise, che però non ha superato l’esame di idoneità sportiva. Ci è stato comunicato da Coni. In Italia c’è una legge che tutela la salute che è molto severa, c’è la tutela di un ente terzo e non da una ricusazione dello staff medico del club. Noi dobbiamo atenerci a questa decisione. Lo comunichiamo con grande rammarico, troveremo delle alternative”.