Playoff Serie C: l’Ascoli travolge il Catania, pari a Salerno

Ieri sera si sono giocate le semifinali di andata dei playoff di Serie C, ed una finalista potrebbe già esserci con l’Ascoli che rifila un sonoro 4-0 al Catania, mentre nell’altra semifinale finisce 1-1 tra Salernitana e Brescia.
Ad Ascoli la presenza di Dimarco in tribuna ha portato fortuna al Picchio, che trascinato da D’Uffizi in versione extra lusso, domina il Catania un 4-0 perentorio grazie alle reti segnate al 45′ da Corradini, 52′ Guiebre, 61′ Gori, e 82′ Milanese con il ritorno in Sicilia che appare più che una formalità. A Salerno passano in vantaggio i padroni di casa con il solito De Boer, pareggio al 91ì con una spettacolare rete in rovesciata di Crespi. Mercoledì sera si giocheranno le partite di ritorno.