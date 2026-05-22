Calciomercato Serie B: Sottil potrebbe lasciare Modena, Avellino Incontro con D’Angelo, allenatore top per il Pisa e scambio clamoroso

Il Modena dopo la delusione dei playoff potrebbe lasciar partire Sottil, ed al suo posto potrebbe arrivare uno tra Zanetti o il sogno Davide Nicola che dopo il pessimo girone di ritorno a Cremona potrebbe ripartire dalla Serie B. La dirigenza dell’Avellino ieri ha avuto un incontro positivo con Luca D’Angelo e potrebbe davvero arrivare la fumata bianca, anche se prima D’Angelo deve rescindere il proprio contratto con lo Spezia.

A Pisa dopo la cocente retrocessione a suon di risultati negativi, c’è voglia di rivalsa, ed il club vuole puntare alle prime posizioni di campionato, per questo i primi nomi di allenatori che si fanno sono di grido. Vi avevamo già detto di Abate che ha richieste anche dal Sassuolo, piace Pecchia, Calabro che potrebbe lasciare la Carrarese, nome già fatto quello di Mckenna a cui si aggiunge Baroni che è in cerca di riscatto dopo la deludente stagione al Torino. Con Calabro a Pisa potrebbero arrivare Zanon ed anche Hasa che è di proprietà del Napoli, per l’attacco piace Adorante del Venezia che potrebbe lasciare la laguna, con Canestrelli che farebbe il percorso inverso.