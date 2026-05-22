Il calciomercato Lazio vede sempre più concreta la possibilità di addio di Maurizio Sarri, e la società si guarda intorno per trovare un sostituto. Lotito e Fabiani continuano a riflettere sul futuro della panchina. Spuntano vari nomi, sia italiani che stranieri.

Calciomercato Lazio, Pisacane e Toppmöller i nuovi profili per la panchina

La Lazio si sta già guardando intorno con molta attenzione, la scelta del nuovo allenatore è importante. Le valutazioni dirigenziali sono in corso per capire chi guiderà la squadra nella prossima stagione dopo Maurizio Sarri. Angelo Fabiani e Claudio Lotito stanno valutando nello specifico due profili. Si tratta di Fabio Pisacane, attuale tecnico del Cagliari, e di Dino Toppmöller dell’Eintracht Frankfurt.

Il primo nome ha mostrato le sue doti in Sardegna, mentre il secondo porterebbe idee doti tattiche già maturate in Europa. Nelle ultime settimane si sono susseguiti una lunga serie di nomi e, tra i tanti, stuzzica l’idea di Gennaro Gattuso. L’ex ct della Nazionale potrebbe essere una soluzione interessante, e dalla dirigenza di Formello viene considerato adatto a guidare la Lazio e aiutare la squadra a mantenere un grande equilibrio nella sua gestione. Non solo, Gattuso porterebbe sul campo la determinazione giusta per superare le avversità degli ultimi anni.