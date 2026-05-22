Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
venerdì, Maggio 22, 2026
Home Serie A Calciomercato Lazio, futuro panchina: spuntano Pisacane e Toppmöller

Calciomercato Lazio, futuro panchina: spuntano Pisacane e Toppmöller

Di
Anna Rosaria Iovino
-
311
lazio calcio
LA GRINTA DI MAURIZIO SARRI CHE PUNTA IL DITO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio vede sempre più concreta la possibilità di addio di Maurizio Sarri, e la società si guarda intorno per trovare un sostituto. Lotito e Fabiani continuano a riflettere sul futuro della panchina. Spuntano vari nomi, sia italiani che stranieri.

Calciomercato Lazio, Pisacane e Toppmöller i nuovi profili per la panchina

La Lazio si sta già guardando intorno con molta attenzione, la scelta del nuovo allenatore è importante. Le valutazioni dirigenziali sono in corso per capire chi guiderà la squadra nella prossima stagione dopo Maurizio Sarri. Angelo Fabiani e Claudio Lotito stanno valutando nello specifico due profili. Si tratta di Fabio Pisacane, attuale tecnico del Cagliari, e di Dino Toppmöller dellEintracht Frankfurt.

Il primo nome ha mostrato le sue doti in Sardegna, mentre il secondo porterebbe idee doti tattiche già maturate in Europa. Nelle ultime settimane si sono susseguiti una lunga serie di nomi e, tra i tanti, stuzzica l’idea di Gennaro Gattuso. L’ex ct della Nazionale potrebbe essere una soluzione interessante, e dalla dirigenza di Formello viene considerato adatto a guidare la Lazio e aiutare la squadra a mantenere un grande equilibrio nella sua gestione. Non solo, Gattuso porterebbe sul campo la determinazione giusta per superare le avversità degli ultimi anni.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598