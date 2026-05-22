Il calciomercato Juventus, al di là del futuro, con Champions o no, dovrà portare nuovi rinforzi. Intanto che si ci appresta a finire il campionato, Luciano Spalletti ha chiaro l’identikit dei giocatori che vorrebbe come rinforzi per la sua Juve 2026/27.

Calciomercato Juventus, i profili amati da Spalletti: Tijjani Reijnders e Brahim Diaz

Se dovesse sfumare la qualificazione alla prossima Champions League, sfuma Bernardo Silva, mentre ci sono altri profili pronti per essere sondati. La Juve sta monitorando due profili che piacciono molto a Luciano Spalletti, si tratta di Tijjani Reijnders e Brahim Diaz, due conosciutissimi in Serie A in quanto hanno giocato nel Milan.

Tijjani Reijnders, attualmente al Manchester City, è arrivato alla squadra di Guardiola per 57,7 milioni più 14 di bonus, che scatterebbero tutti nel caso in cui venisse ceduto prima dell’estate del 2030. La Juve dovrebbe studia un prestito molto oneroso, con un obbligo di riscatto condizionato, nel 2027, a circa 40 milioni. Nella rosa di Spalletti sarebbe una mezzala perfetta, sia in libertà che alle spalle di una punta. I bianconeri seguono anche Brahim Diaz, contratto in scadenza con il Real Madrid nel 2027, anche se potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2031. Il costo del suo cartellino ed il valore del suo stipendio, pari a circa la metà di quello di Reijnders, lo rendono un obiettivo finanziariamente più sostenibile. Brahim Diaz, abile negli spazi stretti, con abilità elevate al dribbling e all’assist, è l’elemento mancante nell’attacco bianconero.