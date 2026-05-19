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martedì, Maggio 19, 2026
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Calciomercato Serie A: Conte lascerà Napoli, Spalletti in bilico, Allegri con Champions prolunga contratto

Di
Salvatore Ciotta
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napoli calcio
LA GRINTA DI ANTONIO CONTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Antonio Conte sembra destinato a lasciare Napoli ed il Napoli, l’idillio con De Laurentiis sembra essere giunto al capolinea, al suo posto c’è la suggestione del ritorno di Sarri, piace anche Palladino ma la notizia clamorosa di oggi è che ADL avrebbe contattato il procuratore di Pippo Inzaghi per chiederne la disponibilità.

Allegri in caso di conquista di un posto in Champions League avrebbe il rinnovo in automatico di un ulteriore anno di contratto, ed a questo punto sarebbe difficile che l’ex Juventus lasci Milanello.

A Torino sponda Juventus c’è malumore, Spalletti non è immune da errori in questa ennesima pessima stagione del club bianconero e la sua permanenza non sarebbe più sicura, con il fantasma di Antonio Conte che aleggia sopra l’Allianz Stadium, un matrimonio che potrebbe davvero avverarsi.

Maurizio Sarri lascerà la panchina della Lazio, al suo posto ci sono ipotesi Palladino o Pisacane, a Firenze Vanoli potrebbe lasciare il posto a Grosso.

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