Barcellona: tre attaccanti nel mirino per il dopo Lewandowski. Piace anche Lautaro

Il Barcellona dovrà fare i conti con la partenza di Lewandowski che a fine giugno si libererà a parametro zero, dopo aver messo a segno in questa stagione 18 reti, ed aver offerto 3 assist ai compagni. Di Lewandowski si parla di due possibili trattative con Milan e Juventus, ma tutto ciò sarebbe legato alla qualificazione in Champions delle due squadre.
Al posto dell’ex Bayern Monaco, a Barcellona potrebbe arrivare uno tra Lautaro Martinez, Julian Alvarez o Joao Pedro. Secondo la stampa argentina il Barcellona avrebbe già contattato l’entourage del giocatore al fine di sapere le eventuali condizioni per il suo clamoroso arrivo in Spagna.