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lunedì, Maggio 18, 2026
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Barcellona: tre attaccanti nel mirino per il dopo Lewandowski. Piace anche Lautaro

Lautaro potrebbe lasciare l'Inter

Di
Salvatore Ciotta
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22
finale coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs inter
L’ESULTANZA DI LAUTARO MARTINEZ ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il Barcellona dovrà fare i conti con la partenza di Lewandowski che a fine giugno si libererà a parametro zero, dopo aver messo a segno in questa stagione 18 reti, ed aver offerto 3 assist ai compagni. Di Lewandowski si parla di due possibili trattative con Milan e Juventus, ma tutto ciò sarebbe legato alla qualificazione in Champions delle due squadre.

Al posto dell’ex Bayern Monaco, a Barcellona potrebbe arrivare uno tra Lautaro Martinez, Julian Alvarez o Joao Pedro. Secondo la stampa argentina il Barcellona avrebbe già contattato l’entourage del giocatore al fine di sapere le eventuali condizioni per il suo clamoroso arrivo in Spagna.

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