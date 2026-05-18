Il calciomercato Milan ha un ritorno di fiamma interessante. I rossoneri hanno intenzione di affondare il colpo su un giocatore del Liverpool: Joe Gomez.

Calciomercato Milan, pronti a concludere per Joe Gomez

Il calciomercato Milan continua Senza troppe riserve, al di là da chi sarà guidato in dirigenza e sul campo. A Milanello si avrà bisogno di rinforzi in ogni reparto, specialmente in difesa. Se i rossoneri vorranno schierarsi a quattro, servirà sicuramente un altro tipo di difensore e manca ancora quel profilo d’esperienza non arrivato né a luglio né a gennaio. Le ultime di mercato sui rossoneri arrivano dall’Inghilterra, precisamente dal sito del Daily Mail, il quale riporta che a Via Aldo Rossi è tornato di moda il nome di Joe Gomez del Liverpool.

Il difensore dei Reds, classe 1997, non ha solo l’interesse forte da parte del Milan, anche dalla Turchia arrivano offerte. A quanto pare, il Besiktas ha intenzione di approfittare del contratto di Gomez in scadenza a giugno 2027. La richiesta per l’inglese, quindi, non dovrebbe essere eccessiva, considerando anche il suo valore attuale di 15 milioni di euro. Vista la scadenza tra una stagione, il costo dovrebbe inevitabilmente calare. Una cifra fattibile per le casse rossonere, ma che potrebbe essere comunque un rischio, vista la storia di infortuni dell’inglese: in stagione ha saltato 6 partite di Premier.