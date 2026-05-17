Milan d’Europa: i rossoneri vincono contro il Genoa al Ferraris e vedono la Champions (1-2)

I rossoneri passano contro il Genoa e si prendono una vittoria che potrebbe valere un posto nella prossima UEFA Champions League

Tre punti che potrebbero dire UEFA Champions League per il Milan di Massimiliano Allegri. Una vittoria pesante, arrivata grazie alle realizzazioni di Nkunku e Athekame. Rossoneri terzi, a pari merito con la Roma, vincitrice nel derby contro la Lazio, con due di vantaggio su Como e Juventus.

Primo tempo senza emozioni

Un primo tempo statico, senza grandi emozioni, al Ferraris tra Genoa e Milan. Sono i rossoblù a tenere la palla, provando di fare la gara, nella prima parte di partita. All’ottavo di gioco l’occasione più nitida per i padroni di casa con un tiro di potenza, alto di pochi, di Vitinha a seguito di una punizione laterale del grande protagonista della gara odierna: Ruslan Malinovskyi, all’ultima apparizione con la maglia del liguri. Il Milan cresce, soprattutto nel finale, e ci prova con tiri dalla distanza che non impensieriscono Bijlow.

Vittoria d’oro per i rossoneri

La ripresa comincia con un Milan più votato all’attacco. Infatti, il vantaggio arriva subito al minuto quarantanove con il rigore di Christofer Nkunku, concesso a seguito di un gravissimo errore di Amorim, che cede il pallone in maniera troppo debole all’indietro al proprio portiere. I rossoblù aumentano la pressione, cercando la porta in più occasioni, principalmente da calcio piazzato, con Malinovskyi. All’ottantunesimo il raddoppio che vale tre punti per il Milan, arrivata grazie ad un gran gol di Athekame dal limite d’area. La reazione dei padroni dei casi c’è e porta al gol che accorcia le distanze con Vásquez dagli sviluppi di un corner.