All’Allianz Stadium di Torino è appena terminato il match Juventus-Fiorentina. La partita è terminata con il risultato di 2-0 per i Viola.
Juventus-Fiorentina, il tabellino
Il primo tempo vede la Juventus a sorpresa stare sotto all’intervallo. Nella prima frazione di tempo i bianconeri sono stati poco puliti in fase offensiva ed estremamente leggeri nella fase arretrata. Ne approfitta una buona Fiorentina che passa al 34′ grazie al diagonale di Ndour non letto da Di Gregorio.
Il secondo tempo vede i bianconeri che provano a trovare la via del pareggio. Diverse le occasioni per gli uomini di Spalletti, ma i Viola sono bravi a difendere. All’82esimo Mandragora, ex bianconero, porta la Viola sul 2-0. La gara finisce così.
JUVENTUS, (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Koopmeiners – Conceiçao, McKennie, Yildiz – Vlahovic.
FIORENTINA, (4-1-4-1): De Gea – Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens – Fagioli – Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon – Piccoli.
Reti: 34′ pt, Ndour (F); 83′, Mandragora (F).
Ammonizioni: 22′ pt, Pongracic (F); 45 pt, Bremer (J); 85′, Harrison (F).
Espulsioni: