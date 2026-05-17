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domenica, Maggio 17, 2026
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Juventus-Fiorentina 0-2: finale da incubo per i bianconeri, i Viola sbancano lo Stadium

Di
Anna Rosaria Iovino
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fiorentina calcio
ROLANDO MANDRAGORA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

All’Allianz Stadium di Torino è appena terminato il match Juventus-Fiorentina. La partita è terminata con il risultato di 2-0 per i Viola.

Juventus-Fiorentina, il tabellino

Il primo tempo vede la Juventus a sorpresa stare sotto all’intervallo. Nella prima frazione di tempo i bianconeri sono stati poco puliti in fase offensiva ed estremamente leggeri nella fase arretrata. Ne approfitta una buona Fiorentina che passa al 34′ grazie al diagonale di Ndour non letto da Di Gregorio.

Il secondo tempo vede i bianconeri che provano a trovare la via del pareggio. Diverse le occasioni per gli uomini di Spalletti, ma i Viola sono bravi a difendere. All’82esimo Mandragora, ex bianconero, porta la Viola sul 2-0. La gara finisce così.

JUVENTUS, (4-2-3-1): Di Gregorio – Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso – Locatelli, Koopmeiners – Conceiçao, McKennie, Yildiz – Vlahovic.

FIORENTINA, (4-1-4-1): De Gea – Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens – Fagioli – Parisi, Ndour, Brescianini, Solomon – Piccoli.

Reti: 34′ pt, Ndour (F); 83′, Mandragora (F).
Ammonizioni: 22′ pt, Pongracic (F); 45 pt, Bremer (J); 85′, Harrison (F).
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