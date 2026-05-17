Juventus-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 37^a giornata di Serie A Tim ha in programma la sfida Juventus-Fiorentina. La gara allo Stadium avrà fischio d’inizio oggi, domenica 17 maggio 2026 alle ore 12. L’arbitro del match in programma a Torino sarà il signor D. Massa.

Juventus-Fiorentina, probabili formazioni

La Juventus arriva al match di oggi con 68 punti conquistati ed una lotta alla qualificazione per la prossima Champions League. Agli uomini di Spalletti tocca vincere per ambire alla qualificazione. Non sarà semplice contro la Viola, da sempre bestia nera contro la Vecchia Signora.

La Fiorentina, oramai salva, non ha più obiettivi. La formazione toscana dopo una stagione da dimenticare, finalmente può iniziare a tirare un sospiro di sollievo e pensare al prossimo campionato. Contro i bianconeri non sarà facile, ma i Viola proveranno a chiudere in positivo la stagione e strappare un punto ai piemontesi.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic. All. Spalletti

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Fagioli, Ndour; Parisi, Piccoli, Solomon. All. Vanoli.

Juventus-Fiorentina, dove vedere la partita in tv

Juventus e Fiorentina si affrontano il 17 maggio nel match valido per la 37ª giornata di Serie A. Le due squadre scendono in campo domenica all’Allianz Stadium con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 12. La sfida tra le due squadre è visibile in diretta su DAZN, tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all’app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC e su Sky Sport.