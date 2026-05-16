Serie C: il programma dei quarti di finali e dove verderli in TV

Si giocano domani le gare di andata relative ai quarti di finale dei playoff di Serie C, con le gare che avranno inizio alle ore 20.00 ad eccezione di Lecco-Catania che avrà inizio alle 20.45. Le gare vedranno il sorprendente Casarano ospitare il Brescia, il Ravenna gioca all’Arechi contro la Salernitana, l’Ascoli giocherà la prima gara a Potenza, mentre il Catania incrocerà il Lecco.

ACCOPPIAMENTI SECONDO TURNO NAZIONALE

ANDATA 17/05:

– Casarano vs Union Brescia 20.00 Sky e Nowtv

– Salernitana vs Ravenna 20.00 Sky e Nowtv

– Potenza vs Ascoli 20.00 Sky e Nowtv

– Lecco vs Catania 20.45 RAI SPORT, Sky e Nowtv