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giovedì, Maggio 14, 2026
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Playoff Serie C: il Casarano compie l’impresa, il Lecco si salva al 98′

Il Casarano compie l'impresa

Di
Salvatore Ciotta
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Si sono giocate le gare di ritorno del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C, e la sorpresa arriva da Renate dove il Casarano è riuscito a ribaltare lo 0-2 dell’andata chiudendo la partita in dieci, una autentica impresa. Nelle altre gare il Lecco ottiene la qualificazione al 98′ grazie ad un rigore di Sipos, il Ravenna pareggia 1-1 con il Cittadella, il Potenza batte nuovamente il Campobasso, infine la Salernitana pareggia 1-1 contro la Casertana.

Lecco-Pianese 1-1

Ravenna-Cittadella 1-1

Renate-Casarano 0-3

Salernitana-Casertana 0-0

Potenza-Campobasso 3-1

Le teste di serie

Domani alle ore 12.00 su Sky ci sarà il sorteggio in diretta degli accoppiamenti dei quarti di finale. entreranno in gioco le seconde squadre qualificate in campionato, cioè Brescia, Ascoli e Catania che saranno nell’urna delle teste di serie a cui si aggiunge il Ravenna.

Le altre qualificate sono Lecco, Casarano, Salernitana, Potenza.

 

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