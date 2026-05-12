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martedì, Maggio 12, 2026
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Playoff Serie B: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

Si giocano le due gare di playoff di Serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
16
Ballardini
Si giocano questa sera le due partite relativa ai playoff di Serie B, la vincente di Modena-Juve Stabia incontrerà il Monza, la vincente di Catanzaro-Avellino in semifinale se la vedrà contro il Palermo.
Modena-Juve Stabia ore 18:45
  • Le probabili formazioni.
  • MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Sersanti, Pyyhtia, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino. …
  • JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Pierobon, Cacciamani; Maistro, Okoro

Catanzaro-Avellino ore 21.00

Le probabili formazioni 

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All.: Aquilani.
AVELLINO(4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Russo, Patierno. All.: Ballardini.

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