Playoff Serie B: le probabili formazioni delle gare in programma oggi

Si giocano questa sera le due partite relativa ai playoff di Serie B, la vincente di Modena-Juve Stabia incontrerà il Monza, la vincente di Catanzaro-Avellino in semifinale se la vedrà contro il Palermo.
Modena-Juve Stabia ore 18:45
- Le probabili formazioni.
- MODENA (3-5-2): Pezzolato; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Sersanti, Pyyhtia, Zanimacchia; De Luca, Ambrosino. …
- JUVE STABIA (3-5-1-1): Confente; Bellich, Giorgini, Dalle Mura; Carissoni, Mosti, Leone, Pierobon, Cacciamani; Maistro, Okoro
Catanzaro-Avellino ore 21.00
Le probabili formazioni
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, Di Francesco; Liberali, Alesi; Pittarello. All.: Aquilani.
AVELLINO(4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Izzo, Enrici, Missori; Sounas, Palmiero, Besaggio; Insigne; Russo, Patierno. All.: Ballardini.