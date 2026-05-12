Il calciomercato Juventus pronto ad assistere ad un grande arrivo alla Continassa. Per mesi la Vecchia Signora ha rincorso Alisson, portiere del Liverpool che, ad oggi, ha un unico interesse: diventare bianconero. Pronti a portare al termine una delle trattative più importanti della prossima sessione estiva per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Alisson vuole solo la Juve

Alisson ha preso il suo tempo, aveva bisogno di tempo, di fare ordine tra i pensieri, accettare di dover chiudere l’avventura calcistica ai massimi livelli vissuta con i Reds. Capire qual è la giusta decisione da prendere dopo il Liverpool non è semplice, ma adesso il portierone ha deciso: “Vuole solo la Juventus”, così come recita Tuttosport.

Mentre il Liverpool per la prossima stagione ha scelto di affidare la porta a Mamardashvili, Alisson ha desiderio di giocare ancora ai massimi livelli. Intrigato dal suo ex allenatore, Alisson è affascinato dal progetto di Spalletti. Il portiere ha deciso di farne parte, perché il tecnico ha deciso di farne il leader indiscusso. La dirigenza torinese ha messo sul tavolo un contratto triennale a 5 milioni (bonus compresi). Intanto, in Inghilterra, il Liverpool, non è disposto a scendere al di sotto di 15/20 milioni per il suo cartellino. I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare ad una conclusione definitiva.