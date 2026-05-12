Serie A, corsa Champions League: chi è messo meglio tra Juve, Napoli, Milan e Roma

La Serie A Tim in questo finale di stagione, mancano solo due giornate, ancora non decreta con certezza i piazzamenti finali. Oltre all’Inter, prima in classifica, restano altri tre posti per la Champions League, ma le pretendenti sono cinque: Roma, Juve, Milan, Como e Napoli. Chi riuscirà a qualificarsi? Ecco la situazione in classifica e le possibilità in base al calendario.

Serie A, corsa alla Champions League, chi passerà?

Il calendario è fitto, per tutte le squadre:

Napoli 70 punti: Pisa-Napoli, Napoli-Udinese

Juventus 68 punti: Juventus-Fiorentina, Torino-Juventus

Milan 67 punti: Genoa-Milan, Milan-Cagliari

Roma 67 punti: Roma-Lazio, Verona-Roma

Como 65 punti: Como-Parma, Cremonese-Como

Il Napoli, attualmente in vantaggio sulla Roma e in pari con le altre: 3 punti fatti contro la Juve, 3 punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 2 punti fatti contro il Como. La Juventus è in vantaggio sulla Roma, svantaggio col Como, pari con le altre: 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro il Milan, 4 punti fatti contro la Roma, 0 punti fatti contro il Como. Il Milan è in vantaggio su Roma e Como, pari con le altre: 3 punti fatti contro il Napoli, due punti fatti contro la Juve, 4 punti fatti contro la Roma, 4 punti fatti contro il Como. La Roma è in svantaggio contro Napoli, Juve e Milan, pari col Como: un punto fatto contro il Napoli, un punto fatto contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro il Como. Infine, il Como, è in vantaggio con la Juve, svantaggio col Milan, pari con le altre: 2 punti fatti contro il Napoli, 6 punti fatti contro la Juve, un punto fatto contro il Milan, 3 punti fatti contro la Roma.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti di due squadre?