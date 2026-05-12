Lazio-Inter, verso la finale di Coppa Italia: le ultime sulle formazioni

Il grande giorno è vicino, mercoledì 13 maggio alle ore 21, Lazio-Inter si incontreranno per la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Le ultime sulle probabili formazioni che Chivu e Sarri schiereranno in campo.

Lazio-Inter, probabili formazioni

L’Inter, con lo scudetto già in tasca, va invece a caccia del secondo trofeo stagionale. Le scelte di Chivu per la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio non saranno semplici, soprattutto perché Marcus Thuram si è fermato in allenamento. A centrocampo dubbio Sucic/Mkhitaryan. Calhanoglu invece si allena ancora a parte, difficile la sua presenza.

La Lazio punta alla vittoria per dare una sterzata decisiva a una stagione vissuta al di sotto delle aspettative, ma soprattutto ricca di difficoltà. Nel cammino verso la finale, gli uomini di Sarri hanno superato di misura il Milan agli ottavi, per poi spuntarla ai calci di rigore nei turni successivi contro Bologna e Atalanta. Rientra Zaccagni dopo aver smaltito la contusione al piede. Si scaldano per partire dall’inizio anche Tavares e Isaksen. Noslin nel ruolo di punta centrale. Rimane da sciogliere qualche dubbio nel ruolo di play, dove Patric sembra al momento in vantaggio su Rovella. In dubbio anche Cancellieri.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.