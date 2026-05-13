Playoff Serie C: il programma delle partite di ritorno e dove vederle in TV

Si giocano questa sera le gare di ritorno del terzo turno dei Playoff di Serie C, di seguito il programma delle gare e dove si potranno vedere in TV:

LECCO-PIANESE ore 20.00 diretta Sky e Nowtv

RAVENNA-CITTADELLA ore 20.00 diretta Sky e Nowtv

RENATE-CASARANO ore 20.00 diretta Sky e Nowtv

SALERNITANA-CASERTANA ore 20.45 diretta Sky, Nowtv e Raisport

POTENZA-CAMPOBASSO ore 21.00 diretta Sky e Nowtv

Il regolamento

le migliori classificate (teste di serie) del campionato affrontano le peggiori (non teste di serie): match di andata e ritorno, in caso di pareggio nelle due partite passa la miglior classificata, ovvero la testa di serie. Non ci sono supplementari e rigori. Gara di ritorno in casa della miglior classificata