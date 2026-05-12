Il calciomercato Lazio si muove anche intorno al futuro di Maurizio Sarri. Il tecnico toscano non ha certezze di restare a Formello. In vista di un futuro incerto, alla finestra ci sono diversi club italiani che osservano e attendono per sferrare un colpaccio. Milan, Napoli e Atalanta pronte a portare via Sarri dalla capitale. Attualmente, la sensazione è che il nome di Sarri possa diventare uno dei più caldi dell’estate.

Calciomercato Lazio, futuro Sarri in dubbio: Milan, Napoli e Atalanta alla finestra

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, torna al centro delle voci di mercato. Il tecnico toscano è legato al club di Formello con un contratto fino al 2028, ed un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione più 1 milione di bonus, ma la sua permanenza nella Capitale è in forte dubbio.

Il Napoli, considerando l’addio di Antonio Conte, avrebbe un gran piacere di riavere Sarri in panchina, considerando soprattutto il gran peso avuto sull’ambiente partenopeo e il passato dell’allenatore sulla panchina. L’Atalanta, dove Cristiano Giuntoli avrebbe grande stima del tecnico biancoceleste, avrebbe piacere di affidare la panchina ad un tecnico di spessore. Sullo sfondo c’è anche il Milan, nel caso in cui Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, dovesse lasciare la panchina a fine stagione. Tutto dipende dai rapporti tra Sarri e Lotito. Il tecnico della Lazio chiede voce in capitolo soprattutto sul mercato, in entrata ed uscita.