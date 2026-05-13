Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vedere la finale di Coppa Italia in tv

All’Olimpico di Roma, questa sera alle ore 21, si assegna l’ultimo trofeo della stagione. Lazio-Inter si giocano la finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Di fronte si troveranno appunto la Lazio di Sarri e l’Inter di Christian Chivu.

Lazio-Inter, probabili formazioni

La Lazio ha l’occasione di lasciare un segno in questa stagione accompagnata dalla contestazione dei tifosi che per una sera verrà messa in pausa. Il trofeo garantirebbe anche l’accesso all’Europa League, un traguardo che non è arrivato in campionato ma che servirebbe a riscattare in parte i passi falsi di questa stagione.

L’Inter all’Olimpico per giocare l’ultimo step per completare il doblete nerazzurro, l’ultima volta raggiunto da José Mourinho e il rumeno vuole seguire le sue orme, ha puntato la Coppa Italia dopo aver già archiviato il discorso Scudetto.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Sarri.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.

Lazio-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia

La finale, il cui fischio d’inizio è previsto alle ore 21, sarà trasmessa in esclusiva gratuita su Canale 5 con ampio prepartita e la cerimonia d’apertura che vedrà Nek protagonista. Il cantante infatti si esibirà intonando l’inno di Mameli. La partita potrà essere seguita anche in streaming gratuito su Mediaset Play e sul sito di SportMediaset.