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martedì, Maggio 12, 2026
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Roma-Lazio, si gioca lunedi alle 20.45

C'è il ricorso al Tar, quando si gioca?

Di
Fabiano Corona
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serie a enilive 2024 2025: lazio vs roma
MATIAS SOULE RISPONDE AD ALESSIO ROMAGNOLI ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Caos derby, si gioca lunedi?

RomaLazio, si gioca lunedi sera – “Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell’ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d’Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l’incontro di calcio Roma-Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.45”. Lo rende noto la Prefettura di Roma che, nella giornata di martedì 12 maggio, con questo comunicato sposta ancora data e orario del derby Capitale. Ma la Lega Calcio, in contrasto con la decisione del Prefetto di Roma, ha annunciato ricorso al Tar del Lazio: si preannuncia un braccio di ferro sulla 37.a giornata della Serie A 2025/26.

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