Il calciomercato Roma gira anche intorno ai rinnovi, sono tanti i nodi da sciogliere da parte della società nelle prossime settimane. Tra i più importanti ed urgenti c’è quello di Paulo Dybala. Il giocatore argentino non ha intenzione di lasciare la capitale, ma tutto dipende anche dalla società.

Calciomercato Roma, rinnovo Dybala ancora in dubbio

Il rinnovo di Paulo Dybala sta quasi diventando un caso a Roma. L’attaccante argentino aspetta la società. Dopo settimane di silenzi e incertezze, la porta per il rinnovo non è più chiusa e la volontà dell’argentino sembra chiara: restare nella Capitale anche al costo di ridurre lo stipendio. Adesso però la palla passa ai Friedkin, chiamati a decidere il futuro del giocatore insieme a Gasperini. Nelle prossime settimane il futuro di Paulo Dybala resta uno dei temi centrali in casa Roma. Secondo quanto filtra dall’entourage del giocatore l’intenzione sarebbe quella di aspettare l’arrivo di Ryan Friedkin per affrontare concretamente il discorso legato al prolungamento del contratto.

Il giocatore argentino ha aperto al rinnovo anche senza grandi pretese per lo stipendio. L’apertura da parte dell’argentino c’è e la priorità del giocatore sarebbe quella di continuare in giallorosso. L’intenzione dell’agente è quella di giocare con cifre molto più basse rispetto agli attuali 8 milioni percepiti dall’ex Juve. L’ipotesi sarebbe quella di un contratto con base fissa attorno ai 2 milioni più bonus legati a presenze, rendimento e gol.