Il calciomercato Inter ha messo tra gli obiettivi del prossimo mercato uno dei titolarissimi della Juventus: Andrea Cambiaso. Il giocatore potrebbe essere ceduto dai bianconeri. Marotta, presidente della Beneamata, è in prima linea per trattare con i dirigenti della Vecchia Signora e arrivare all’affare.

Calciomercato Inter, Cambiaso nel mirino di Marotta

L’Inter, che questa sera potrebbe conquistare il “doblete” vincendo la Coppa Italia, dopo essere diventato campione d’Italia con 4 giornate di anticipo, si proietta già alla prossima stagione e sul prossimo mercato. La dirigenza nerazzurra sta studiando da tempo quelle che saranno le operazioni di mercato per migliorare una rosa che dovrà essere competitiva anche in Europa visto il flop di quest’anno. Sulle corsie esterne c’è un nuovo nome che rimbalza già da un po’, ma nelle ultime settimane sembra più una certezza. Si tratta di Andrea Cambiaso, esterno classe 2000 di proprietà della Juventus.

Il giocatore è da 3 anni a Torino, dove ha raggiunto una maturità che lo ha portato a diventare titolare insostituibile in bianconero oltre che presenza fissa in Nazionale. Oggi è uno dei giocatori più forti in Italia nel suo ruolo. Ecco perché i bianconeri non se ne priverebbero facilmente, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile. Ad oggi la Juve ha già fissato il prezzo per il suo cartellino: 35 milioni di euro. L’Inter affonderà il colpo se Dumfries dovesse lasciare Appiano Gentile. Intanto, l’Inter e la sua dirigenza dovrà accelerare se non vorrà finire a mani vuote, visto che su Cambiaso è forte l’interesse da parte di Barcellona e Manchester City.