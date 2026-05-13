Playoff Serie B: vincono Catanzaro e Juve Stabia. Palermo e Monza nel mirino

Nelle gare del primo turno dei playoff di Serie B, Juve Stabia e Catanzaro vincono le rispettive gare e si guadagnano la semifinale rispettivamente contro Monza e Palermo. La Juve Stabia vince a Modena grazie ad una rete nel finale di Zeroli scuola Milan, partita sempre in controllo degli uomini di Abate che ora sognano lo sgambetto al Monza. Nella seconda semifinale il Catanzaro batte agilmente l’Avellino 3-0 con reti di Pontisso, Cassandro e Iemmello, ed ora la semifinale contro il Palermo, gara che vedrà di fronte due ex allenatori del recente passato del Pisa.

Modena-Juve Stabia 0-1

Catanzaro-Avellino 3-0

Semifinali

Catanzaro-Palermo

Juve Stabia-Monza