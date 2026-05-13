Il calciomercato Juventus inizia a diventare sempre più interessante. La Vecchia Signora ha inserito nella lista dei desideri Isaque Silva, brasiliano classe 2007 che quest’anno si è fatto conoscere nell’ambiente europeo grazie alle sue prestazioni con la maglia dei tedeschi dello Sachtar.

Calciomercato Juventus, Isaque nel mirino

Un giovanissimo talento brasiliano è rientrato nel mirino di numerosi club di tutta Europa. Isaque Silva in Italia ha già quattro pretendenti: Juventus, Milan, Inter e Roma. In estate potrebbe partire una vera e propria asta per il centrocampista ex Fluminense. Nonostante i 19 anni, possiede già la giusta tecnica, personalità e qualità nell’uno contro uno. Queste caratteristiche che lo hanno portato rapidamente sotto osservazione. In Brasile c’è già chi lo considera uno dei prospetti più interessanti della nuova generazione, mentre in Europa si comincia a parlare di lui soprattutto come di un investimento per il futuro.

Nel giro di pochi mesi, Isaque è passato dall’essere uno dei talenti più promettenti del settore giovanile del Fluminense a un nome seguito con attenzione anche dai grandi club europei. Grazie al suo trasferimento allo Shakhtar Donetsk, avvenuto nell’estate del 2025, Isaque ha avuto modo di farsi conoscere da tutta Europa. Il valore di mercato del calciatore brasiliano Isaque (classe 2007, trequartista dello Shakhtar Donetsk) a partire da dicembre 2025, è di 8 milioni di euro. Ma i tedeschi non lasceranno partire un giocatore così a meno di 10 milioni di euro. Il suo prezzo nelle prossime settimane salirà vertiginosamente.