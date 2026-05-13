L’Inter vince la Coppa Italia Frecciarossa 2025/26. Con la vittoria di questa sera, i nerazzurri, conquistano il “doblete“. Lazio-Inter 0-2, autorete di Marusic al 14′ e Lautaro Martinez al 35′. Dopo lo scudetto la formazione di Chivu, alla sua prima la panchina nerazzurra, vince anche la Coppa Italia.

Lazio-Inter, il tabellino

Il primo tempo non è semplice, le due formazioni mostrano un forte nervosismo. Questa è una gara importante per entrambe le squadre. Pochi minuti dal fischio d’inizio e non tarda ad arrivare il primo gol, un’autorete di Marusic, che spinge gli avversari in vantaggio al 14′. Errore del giocatore che, in un momento difficile per la difesa infila la palla nella rete sbagliata. L’Inter conduce il gioco per tutto il primo tempo. I nerazzurri vanno diverse volte al tiro, ma fino alla mezz’ora non si rendono mai pericolosi. Il gol del 2-0 arriva al 35′ con Lautaro Martinez che riceve un bel passaggio da Dumfries. L’Inter continua a cercare la via del gol, ma il primo tempo finisce così: 2-0 per i nerazzurri.

Il secondo tempo è continuo dominio dei nerazzurri che diverse volte vanno vicino al 3-0. La Lazio prova ad accorciare le distanze ma la difesa di Chivu non permette di passare. La Lazio riesce a creare due occasioni importanti ma la difesa ospite non si fa trovare impreparata. Dopo 5 minuti di recupero oltre i 45 giocati già, la partita non cambia risultato e termina sul 2-0 per l’Inter che conquista la coppa Italia.

Lazio (4-3-3): Motta; Marusic (72′, Lazzari), Gila, Romagnoli, Tavares; Basic (78′, Pedro), Patric (46′ st, Rovella), Taylor; Isaksen (66′, Cancellieri), Noslin, Zaccagni (72′, Dia). All. Ianni (Sarri squalificato).

Inter (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (77′, Carlos Augusto); Dumfries (72′ Luis Henrique), Barella, Zielinski, Sucic (68′, Mkhiraryan), Dimarco; Lautaro Martinez (77′, Bonny), M. Thuram (82′, Diuf). All. Chivu.

Reti: 14′, autogol Marusic; 35′, Lautaro Martinez (I);

Ammonizioni: 6′, Bisseck (I); 16′, Bastoni (I); 38′, Gila (L); 85′, Pedro (L); 85′, Dimarco (I); 85′, Barella (I); 87′, Zaccagni (L).

Espulsioni: –