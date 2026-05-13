Lazio-Inter, Cristian Chivu: “Ci godiamo quello che abbiamo vinto. Trofei meritati”

L’Inter batte la Lazio (2-0) all’Olimpico e conquista la sua decima Coppa Italia. A fine gara le dichiarazioni a caldo dell’allenatore dei nerazzurri Cristian Chivu. Il tecnico rumeno alla sua prima stagione a Milano ha conquistato due trofei importanti. Successi che, insieme, non arrivavano da 16 anni.

Lazio-Inter, Chivu: “Ci godiamo quello che abbiamo raggiunto”

Il doblete conquistato da Cristian Chivu con la sua Inter non succedeva da 16 anni, anni in cui sulla panchina c’era lo Special One e, nella squadra, giocava lo stesso Chivu. A Sportmediaset, prima della premiazione, parole a caldo del tecnico dell’Inter.

Chivu: “L’Inter ha vinto due trofei quest’anno. Non era facile. Li abbiamo meritati. Non è semplice vincere dopo tutto quello che abbiamo passato in questi anni. Con questi trofei siamo felici e lo siamo anche per la nostra società che ci è stata sempre vicino. Adesso ci godiamo quello che abbiamo vinto quest’anno. Non è semplice vincere due trofei in una sola stagione.”