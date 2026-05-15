Il calciomercato Inter inizia a prendere forma, i nerazzurri, dopo aver conquistato il doblete, possono archiviare la stagione in corso con due giornate di anticipo, infatti la testa già alla prossima stagione.

Calciomercato Inter, tre colpi in canna: Tarik Muharemovic, Manu Koné e Nico Paz

La dirigenza di Viale della Liberazione è già proiettata alla prossima stagione, passando prima per il mercato estivo. Il presidente nerazzurro, Beppe Marotta, e Piero Ausilio, agiranno quindi in continuità senza perdersi nella tentazione di cedere i pezzi pregiati della rosa. Inoltre, a differenza di quanto immaginato nei mesi passati, Marotta ha chiarito quale sarà il modus operandi del club nerazzurro: “Ragionerà nell’ottica di una evoluzione e non di una rivoluzione”.

Dopo aver conquistato lo scudetto e la Coppa Italia, la prossima stagione avrà come obiettivo di alzare l’asticella e volare in Champions League più in alto possibile. Per farlo servono i gusti rinforzi. Al momento sono tre le priorità per Cristian Chivu in tema di mercato. Il tecnico rumeno necessita di un centrale difensivo di piede mancino, un centrocampista fisico e un elemento offensivo che abbini velocità e qualità da unire ai già presenti. A quanto pare, giocatori con queste caratteristiche, sembrerebbero già stati identificati con Tarik Muharemovic, Manu Koné e Nico Paz. Koné e Muharemovic non sono nuovi, l’Inter ci sta lavorando da mesi. La dirigenza nerazzurra si è già attivata, sia con i giocatori che con i rispettivi club. Sono trattative che potrebbero concludersi in breve tempo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda Nico Paz, da poco nel mirino della Beneamata, è un’operazione molto complessa. La decisione spetta soprattutto al prossimo allenatore del Real Madrid. A breve il club sceglierà a chi affidare la squadra dei Blancos e poi si capirà se Nico ha un futuro a Madrid o può essere ceduto. In questo ultimo caso, l’Inter si farà avanti per portarlo a tutti i costi ad Appiano Gentile.