Il calciomercato Juventus inizia a muoversi anche in direzione difesa. La rosa della Vecchia Signora dovrà rinforzare anche il reparto arretrato. Diversi i nomi degli indiziati vicino ai bianconeri, spuntano Scalvini e Kayode.

Calciomercato Juventus, Scalvini e Kayode nel mirino della Vecchia Signora

Il reparto su cui si sta concentrando la dirigenza bianconera è quello difensivo. A tutta velocità sono stati avviati sondaggi con l’Atalanta per il trasferimento di Giorgio Scalvini, che ha chiuso in anticipo la propria stagione a causa di un infortunio alla caviglia. Luciano Spalletti conosce bene il difensore, lo ha allenato ai tempi in cui era ct dell’Italia, apprezzandone tutte le qualità, soprattutto la sua duttilità. Scalvini può giocare sia in una difesa a 3 sia a 4.

Da Bergamo fanno sapere che non ci saranno sconti, si può iniziare a trattare solo a fronte di un’offerta vicina ai 40-45 milioni.

Non solo l’italiano in forza alla Dea, la Juve ha puntato anche il laterale del Brentofrd: Michael Kayode. La società inglese lo valuta intorno ai 30 milioni, un prezzo più abbordabile rispetto a quello di Scalvini. Kayode è cresciuto nelle giovanili della Juve, quindi per lui sarebbe una specie di ritorno a casa. In ogni caso a Torino dovranno fare spesa per la difesa, l’aspetto economico non dovrebbe preoccupare, perché i bianconeri faranno cassa con la cessione di Tarik Muharemovic e Federico Gatti. Sul giocatore del Sassuolo, i bianconeri incasserebbero il 50% di un’eventuale rivendita. Sulle sue tracce ci sono tanti club, incusi Inter e Tottenham. Gatti è invece finito ai margini del progetto di Spalletti e su di lui ci sono alcuni club di tutta Europa, la sua cessione porterebbe intorno ai 25 milioni nelle casse.