Il Calciomercato Roma assiste ad un’interessante novità. Grazie alla vittoria dell’Inter in finale di Coppa Italia contro la Lazio, finita, in questo modo, fuori dalle coppe europee, la Roma di Gian Piero Gasperini si garantisce la certezza di qualificarsi almeno in Europa League o non in Champions per la prossima stagione. Situazione che fa scattare l’obbligo di riscatto di Malen.

Calciomercato Roma, affari sull’asse Trigoria-Birmingham

Donyell Malen è a tutti gli effetti un calciatore della Roma. La certezza matematica è arrivata dopo la sconfitta della Lazio in Coppa Italia. Questa era l’ultima clausola necessaria per trasformare il diritto di riscatto in obbligo, dopo che l’attaccante aveva già ampiamente superato il 50% delle presenze stagionali richieste.

L’affare con l’Aston Villa si chiude con le seguenti cifre: nelle casse del club inglese andranno 25 milioni di euro, che si aggiungono ai 2 già versati per il prestito oneroso, oltre a un 10% sulla futura rivendita garantito agli inglesi. L’attaccante, intanto, firmerà un contratto quadriennale da 4 milioni di euro a stagione, legandosi al progetto giallorosso fino al 2030.

Non è finita qui, l’Aston Villa ha chiesto Matias Soulé. L’argentino dovrà incontrare Ryan Friedkin nei prossimi giorni, proprio per discutere il futuro. L’ex Juve è molto tentato di vivere un’avventura in Premier League. La Roma non lo tratterrebbe, d’altronde ha davanti un’offerta da 40 milioni di euro. Inoltre, l’addio al giovanissimo argentino, garantirebbe una plusvalenza di circa 25 milioni.