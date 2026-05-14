Il calciomercato Inter inizia a delinearsi. Dopo la vittoria storia del “doblete“, conquistato ieri sera dopo aver battuto la Lazio, i nerazzurri hanno chiuso alla grande una stagione non semplice. Adesso è tempo di pensare a rinforzare la squadra e il primo nome è Solet.

Calciomercato Inter, Solet il primo obiettivo di Marotta

L’Inter si muove già con decisione sul mercato e individua in Oumar Solet come il primo grande obiettivo per rinforzare la difesa a Chivu nella prossima stagione. Il centrale francese che oggi indossa la maglia dell’Udinese è considerato il profilo ideale per età, caratteristiche fisiche e margini di crescita. Nel mirino nerazzurro già da tempo, sembra che la società con a capo Marotta, abbia già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore.

Non serve solo convincere il difensore, bisogna anche trattate con la società per trovare una definitiva. Il club friulano non ha alcuna intenzione di svendere uno dei suoi giocatori più importanti. Ci vogliono almeno 25 milioni di euro per portare via Solet da Udine. Intanto l’Inter non è sola in corsa per il difensore francese, c’è anche la concorrenza dalla Premier League. Resta vigile il Chelsea, che segue Solet da diversi mesi e potrebbe presentare presto un’offerta ufficiale. Anche il Newcastle ha chiesto info sul giocatore bianconero.