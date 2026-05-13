L’Inter vince la Coppa Italia battendo la Lazio 2-0. Un anno impegnativo, all’insegna della prima novità verso la ricostruzione, dopo l’addio a Simone Inzaghi: l’arrivo di Cristian Chivu. I nerazzurri devono ripartire dopo le delusioni della scorsa stagione e si rifanno alla grande sotto la guida del tecnico rumeno, anche ex giocatore della Beneamata.

Inter, Chivu si gode una bella Inter e il trofeo

È l’Inter a conquistare la Coppa Italia 2025/26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del ventunesimo Scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Cristian Chivu, appena arrivato, si gode sia lo scudetto che la Coppa Italia. Un doblete che l’ultima volta è arrivato proprio quando lui giocava con la maglia dell’Inter e sulla panchina c’era José Mourinho. Anno indimenticabile, con i nerazzurri che fanno la storia del calcio vincendo il triplete.

Una serata perfetta per l’Inter che oltre a metterci tutta l’anima approfitta anche dei momenti difficili della Lazio. Chivu, che si gode l’1-0 dei suoi già al 14’, quando sul corner battuto da Dimarco, Marusic sbaglia completamente il tempo di intervento e finisce con l’incornare il pallone nella propria porta. Il brutto autogol del montenegrino spezza così gli equilibri, con il gap tra le due squadre che si amplia poi ancor di più al 35’: Tavares si addormenta completamente e si lascia rubare palla da Dumfries, che offre quindi a Lautaro un pallone che l’argentino deve solo mettere in rete. Gli errori della Lazio sono pesantissimi e consentono ai nerazzurri di indirizzare la partita a proprio favore con il minimo sforzo e vincere la partita.