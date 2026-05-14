Lautaro Martinez ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria della Coppa Italia 2025/26: “Questa vittoria ha tanta importanza, non era semplice ripartire dopo l’anno scorso. Abbiamo fatto una stagione importante a livello di gioco, risultati e prestazioni. Sono orgoglioso di aver vinto un altro trofeo che per noi vuol dire tanto“. Il capitano nerazzurro continua: “Troppe critiche su di noi? Si parla sempre dell’Inter, noi dobbiamo proseguire sulla nostra strada per far arrivare in alto il club. Siamo contenti perché abbiamo vinto altri due trofei”. Infine, un voto alla stagione di Chivu: “Dieci perché ci ha dato una grandissima mano”.