Il calciomercato Milan potrebbe dover occuparsi di un altro grattacapo a fine stagione: trovare un nuovo allenatore. Il futuro a Milanello di Max Allegri è in forte dubbio. Il tecnico potrebbe lasciare sia perché in contrasto con le idee della società sia per una possibile chiamata in Nazionale. Spuntano le prime idee per il post Allegri.

Calciomercato Milan, in caso di addio a Max i bookies dicono Italiano

A Milanello il momento a dir poco complicato per il Milan, dove oggi si mette in discussione anche il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico ha raccolto appena sette punti nelle ultime otto partite, i rossoneri vedono clamorosamente a rischio la qualificazione alla Champions League. E la permanenza di Max è un rebus. Non solo per i risultati, secondo le ultime notizie in arrivo da Milano, il tecnico sarebbe stanco e ormai deciso a lasciare il club, indipendentemente dai risultati che la squadra otterrà in campionato.

Alla base di un possibile addio ci sarebbero anche i difficili rapporti interni, in particolare la rottura con Zlatan Ibrahimovic. La decisione sarebbe arrivata dopo un acceso scontro verbale avvenuto dopo la sconfitta contro il Napoli all’inizio di aprile. In seguito a questo episodio, Ibrahimovic avrebbe interrotto le sue visite quotidiane al centro sportivo di Milanello, preferendo farsi vedere solo sugli spalti di San Siro. La situazione avrebbe portato l’allenatore livornese a riflettere seriamente sul proprio futuro professionale lontano da Milano.

Max potrebbe anche lasciare in caso di chiamata dalla Nazionale per guidare gli Azzurri. In ogni caso a Milano si pensa anche al futuro. Tra i primi nomi a spuntare fuori c’è quello di Italiano, attuale tecnico del Bologna.