Il calciomercato Juventus da anni si concentra in gran parte anche intorno a Kolo Muani. Per i bianconeri sembra una vera e propria ossessione. L’attaccante, mai portato a titolo definitivo per una questione economica, potrebbe arrivare grazie ad un prezzo ribassato quest’anno. L’attaccante di proprietà del PSG, in prestito al Tottenham, non verrà riscattato, e a Parigi non ha spazio. La Juve ha intenzione di approfittarne.

Calciomercato Juventus, nuova sessione vecchio obiettivo: Kolo Muani nel mirino

La Juve verso l’attaccante francese ha un forte amore, mai spento nel tempo. Adesso che i rapporti con il Psg sono meno tesi e più sereni, possono favorire un Kolo Muani-bis alla Juve, anche se questa volta in termini diversi: acquisto a titolo definitivo o niente, questo è quanto trapela da Parigi.

La cifra per acquistare Kolo Muani si aggira attorno ai 40 milioni di euro e sembra giusta e fattibile per Comolli-Modesto. La Juventus ha intenzione di puntare sul francese sia con la qualificazione alla Champions che senza, sia che rimanga Vlahovic o che parta a parametro zero, sia che Lewandowski si prenda la 9 juventina sia che scelga un’altra opzione. Non ci sono ostacoli, la Juventus vuole a tutti i costi l’attaccante. Adesso inizieranno gli incontri tra le due parti nelle prossime settimane, in modo che Juve e Psg possano trovare un accordo definitivo e giusto per Kolo Muani.