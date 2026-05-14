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giovedì, Maggio 14, 2026
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Derby Roma-Lazio e corsa Champions, tutti in campo domenica alle 12.00

La decisione è ufficiale, si gioca domenica alle ore 12.00

Di
Fabiano Corona
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ROMA LAZIO

Roma – Lazio e corsa Champions, si gioca domenica a pranzo

E’ arrivata la fumata bianca, adesso è ufficiale, derby della capitale e gare valide per la corsa Champions in programma domenica alle ore 12.00.

IL COMUNICATO

In seguito all’invito formulato in data odierna dal Presidente del TAR del Lazio a sviluppare un confronto finalizzato all’individuazione di una soluzione condivisa in ordine alla programmazione dell’incontro calcistico Roma-Lazio, si è riunito presso la Prefettura di Roma il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza del Sindaco di Roma Capitale, del Questore di Roma, dei Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, del Presidente della Lega Calcio Serie A e di altri funzionari della stessa, dei rappresentanti dell’Organizzazione degli Internazionali di tennis e dell’Amministratore delegato di Sport e Salute.
Nel corso della riunione, alla luce di un aggiornato quadro di situazione e dell’acquisito l’impegno della Lega Calcio – Serie A, dell’Organizzazione degli Internazionali di Tennis, con Sport e Salute, a una implementazione straordinaria delle misure di safety previste, nonché a un rafforzamento delle relative modalità attuative e di coordinamento operativo – in considerazione della concomitante presenza di eventi sportivi caratterizzati da eccezionale afflusso di pubblico e rilevanza internazionale – è stata disposta l’anticipazione dell’orario di inizio dell’incontro Roma-Lazio alle ore 12.00 di domenica 17 maggio.

Le gare in programma domenica 17 alle ore 12.00: Roma-Lazio, Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli 

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