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venerdì, Maggio 15, 2026
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Calciomercato Lazio, futuro Sarri: chi prenderà il suo posto? I nomi in caso di separazione

Di
Anna Rosaria Iovino
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105
serie a enilive 2025 2026: lazio vs fiorentina
MAURIZIO SARRI PREOCCUPATO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Lazio nella prossima finestra dovrà occuparsi, molto probabilmente, anche del futuro allenatore. Sembra vicina la separazione tra Maurizio Sarri e il club biancoceleste. Inizia il totonome per il sostituto del Comandande. Nelle ultime ore spuntano Conçeicao e Almeyda.

Calciomercato Lazio, futuro Sarri: in bilico il Comandante, al suo posto Conçeicao o Almeyda

Sempre più probabile la separazione tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il suo possibile addio apre scenari interessanti sulla panchina biancoceleste. Tra i profili valutati per sostituire il tecnico toscano spiccano due ex giocatori della società di Formello: Matías Almeyda e Sergio Conceicao. 

Il presidente Claudio Lotito valuterà bene a chi affidare la rosa della Lazio nella prossima stagione. Se con Sarri non dovessero appianarsi i rapporti ed entrambe le parti non si allineano per continuare insieme, non resta che decidere per il successore. Intanto, per il futuro, resta vivo anche il nome di Attilio Palladino, già considerato in passato come possibile guida della formazione capitolina. Indubbiamente continueranno a spuntare novità sul futuro della panchina della Lazio. Il presidente Lotito valuterà attentamente le alternative all’attuale allenatore, valutando i successori tenendo presente esperienze precedenti, compatibilità con il progetto tecnico e capacità di gestire una rosa giovane e competitiva come quella attuale.

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