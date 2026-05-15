Il calciomercato Roma ha in lista numerose scadenze di contratti da gestire. Giocatori come Dybala, Celik, Pellegrini e molti altri, hanno un futuro in bilico e potrebbero lasciare Trigoria a parametro zero. Gian Piero Gasperini ha chiesto a molti giocatori di restate e sposare il suo progetto. La società adesso pensa ai rinnovi, in arrivo inaspettate novità.

Calciomercato Roma, pronti ai rinnovi: Celik, Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy

Tra i nomi più caldi e delicati c’è naturalmente quello di Paulo Dybala. L’attaccante argentino rappresenta uno dei simboli della squadra, ma la situazione contrattuale non è semplice. Il lato complesso è l’aspetto economico. La Roma vorrebbe trattenere l’ex Juve, e le due parti continuano a dialogare, perché la Joya ha intenzione di ridurre l’ingaggio e restare in capitale. Intanto, alla finestra, resta vivo l’interesse del Boca Juniors.

Non solo l’attaccante argentino, la Roma e i Friedkin, starebbero lavorando anche ai rinnovi di Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik e Stephan El Shaarawy. Tutte richieste del Gasp, la società ha avviato le trattative, le quali sarebbero già aperte e la società starebbe cercando di trovare l’intesa economica adatta con i vari giocatori. La società cerca di accelerare perché ai giocatori sono già arrivate numerose richieste.