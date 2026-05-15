Il calciomercato Milan frena, ma non si arresta. Se Robert Lewandowski ha sorpreso tutti dichiarando che ha intenzione di continuare a giocare, ma in una piccola squadra, il Diavolo vira il suo obiettivo su un altro giocatore importante: Ferrán Torres del Barcellona.

Calciomercato Milan, occhi su Ferrán Torres

Il Milan continua ad avere problemi di identità, nella prossima estate la rivoluzione non avverrà solo tra i giocatori della rosa ma anche tra i dirigenti della società. In dubbio per il futuro ci sono tutti, dal tecnico al Diesse. In attesa delle novità future, si pensa anche a colpi di mercato da mettere a segno. Il Milan avrà bisogno di giocatori impattanti e importanti per l’attacco del futuro. I rossoneri potrebbero puntare sul grande nome del Barcellona: Ferrán Torres. L’indiscrezione arriva dall’account X dell’esperto Ekrem Konur. Ecco i dettagli: “Corsa che si infiamma per Ferran Torres. Interesse del Milan (prestito + obbligo di riscatto), Aston Villa, Newcastle”. Secondo Konur, il Barcellona sarebbe aperto alla cessione, anche perché Ferrán Torres scade a giugno 2027 e il club rischia di perderlo a zero dal prossimo febbraio 2027.”

Ostacoli principali? I soliti: quelli legati all’aspetto economico. Il valore di Ferran è di circa 50 milioni di euro ma la richiesta del Barcellona potrebbe essere più bassa proprio per la scadenza di contratto dello spagnolo nel giugno del 2027. Questo potrebbe facilitare il colpo per il Milan. Anche a livello di stipendio, Torres rientra precisamente nei paletti rossoneri, visto che guadagna 4,8 milioni di euro netti a stagione.