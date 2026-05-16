Roma-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Big match all’Olimpico nella penultima giornata di Serie a Tim, la 37^a, tra Roma-Lazio. Il derby della Capitale si gioca domenica 17 maggio 2026 alle ore 12. L’arbitro della gara è il signor Maresca.

Roma-Lazio, probabili formazioni

La Roma di Gian Piero Gasperini arriva al derby in piena difficoltà. La gara contro la Lazio rappresenta un’occasione enorme: la Roma insegue il quarto posto e può approfittare del momento difficile di Milan e Juventus, con tutto ancora aperto a 180 minuti dalla fine del campionato.

La Lazio arriva dalla brutta sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia, ultima occasione per recuperare una stagione difficile. La formazione di Sarri non ha più obiettivi da raggiungere e attende solo la fine del campionato.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

Probabile formazione Lazio (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Lu. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Noslin. All.: Sarri.

Roma-Lazio, dove vedere la partita in diretta e in streaming

La partita fra Roma e Lazio sarà visibile in esclusiva su Dazn. Gli abbonati potranno seguire il Derby della Capitale collegandosi tramite app su smart tv oppure collegare al televisore una console PlayStation 4/5 o Xbox, TIMVISION BOX o dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone.