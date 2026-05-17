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domenica, Maggio 17, 2026
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Inter-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Di
Anna Rosaria Iovino
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finale coppa italia frecciarossa 2025 2026: lazio vs inter
L’ESULTANZA DI LAUTARO MARTINEZ E MARCUS THURAM ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

L’Inter campione d’Italia ospita il Verona a San Siro per la gara valida per la 37a giornata di Serie A Tim. Arbitro della partita il signor A. Calvazara. La sfida tra Inter-Verona si giocherà oggi, domenica 17 maggio 2026 ore 15.

Inter-Verona, probabili formazioni

L’Inter si prepara alla festa scudetto a San Siro davanti ai suoi tifosi, ma prima c’è da affrontare il Verona già retrocesso. Chivu dovrebbe affidarsi a Mkhitaryan in mezzo al campo, in avanti Lautaro-Bonny. L’allenatore nerazzurro potrebbe optare per alcune rotazioni.

Il Verona oramai con l’amaro in bocca, è già retrocesso in Serie B. La formazione di Sammarco si appresta a giocare una delle ultime gare nella massima serie contro i campioni d’Italia. Non sarà facile uscire a testa alta da San Siro.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Mkhitaryan, Zielinski, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu.

Probabile formazione Verona (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Bowie, Suslov. All. Sammarco.

Inter-Verona, dove vedere la partita in tv e in diretta streaming

La partita tra Inter e Verona verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vedere il match in tv è possibile collegare la propria smart tv a internet ed effettuare l’accesso sull’applicazione della piattaforma. Per gli abbonati a Sky con Decoder SkyQ, il match sarà visibile anche sul canale Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) attivabile con un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

 

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