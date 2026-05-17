Roma-Lazio 2-0: super Mancini, con una doppietta, regala il derby ai giallorossi

All’Olimpico della capitale è Appena terminato il derby capitolino tra Roma-Lazio. La partita è finita con il risultato di 2-0, doppietta di Mancini.

Roma-Lazio, il tabellino

Il primo tempo si chiude con il vantaggio della Roma con un gol di Mancini al 40esimo. Prima del gol dei giallorossi a rendersi maggiormente pericolosa è stata la Lazio. I biancocelesti si rendono pericolosi soprattutto con Gila di testa e Noslin col sinistro a incrociare, senza però riuscire a sbloccare un primo tempo fin lì molto bloccato e con continue interruzioni.

Il secondo tempo una vera e propria lotta in campo. Giocatori nervosi e diverse espulsioni. Al 66′ Mancini raddoppia e porta la Roma sul 2-0.

ROMA, (3-4-2-1): Svilar – Mancini, Ndicka, Hermoso – Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley – Pisilli, Dybala – Malen. A disposizione: De Marzi, Gollini, Ghilardi, Rensch, Tsimikas, Ziołkowski, Angelino, El Shaarawy, Soulé, Dovbyk, Vaz.

LAZIO, (4-3-3): Furlanetto – Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares – Basic, Rovella, Taylor – Cancellieri, Dia, Noslin. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Gigot, Hysaj, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Maldini, Ratkov, Pedro.

Reti: 40′ pt, Mancini (R); 66 st, Mancini (R);

Ammonizioni: 21′ pt, Taylor (L); 42′ pt, Hermoso (R); 42′ pt, Cancellieri (L); 64′ st, Tavares (L); 85′, El Shaarawy (R).

Espulsioni: 70′ Wesley (R); 70′, Rovella (L)