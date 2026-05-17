Genoa-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

La 37^a giornata di Serie A Tim ha in programma la sfida Genoa-Milan. Una gara importante per i rossoneri che provano a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Il Grifone ha già fatto la sua strada e, per quest’anno c’era la salvezza da conquistare. La sfida al Ferraris si gioca oggi, domenica 17 maggio 2026 ore 12. L’arbitro del match sarà il signor Sozza.

Genoa-Milan, probabili formazioni

Probabile formazione Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi; Colombo, Ekhator. All. De Rossi.

Probabile formazione Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri.

Genoa-Milan, dove vedere la partita in tv

Genoa-Milan sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN. È possibile attivare l’app di DAZN su ogni comune smart tv, nell’apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l’abbonamento a DAZN 1, la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.