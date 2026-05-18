Il calciomercato Juventus arresta la corsa, soprattutto per quanto riguarda i grandi big che la società bianconera aveva messo in lista. La mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe mettere tutto in discussione in casa bianconera.

Calciomercato Juventus, come cambia in caso di mancata qualificazione alla Champions League

Il crollo contro la Fiorentina ha fatto scivolare la Juventus dal terzo al sesto posto, allontanando drasticamente l’accesso alla prossima Champions League. Questo scenario comporterebbe una perdita stimata tra i 70 e gli 80 milioni di euro, un passivo pesante che rischia di avere pesanti conseguenze in sede di mercato, dagli acquisti alle cessioni ai rinnovi.

Probabilmente anche il rinnovo di Dusan Vlahovic potrebbe saltare. L’attaccante continua a sognare club importanti e di primo livello. In corsa ci Barcellona e Bayern Monaco ed è difficile che accetti di rinunciare alla massima competizione europea. L’addio all’Europa andrebbe a complicare anche la corsa a Bernardo Silva. A differenza di Silva, Alisson non avrebbe problemi. Il portiere trentatreenne avrebbe già un accordo di massima per un triennale e sarebbe disposto a sposare il progetto bianconero anche senza Champions.

In bilico anche il futuro di Thuram, Yildiz, Bremer e Cambiaso e Conceicao. Anche se a Torino non hanno intenzione di smantellare la squadra, proveranno a tenere i big.