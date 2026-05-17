Sarri mastica amaro: “Inutile andare avanti”

Sarri manda un messaggio a Lotito

Le parole di Sarri al termine del derby perso dalla Lazio ai microfoni Dazn: “La situazione di quest’anno non mi è piaciuta, sono stato ascoltato zero e non sono contentissimo, magari non è contenta nemmeno la società. Finiamo il campionato e sentiamo se hanno qualcosa da dirmi”. Sarri aggiunge: “Ho voglia di restare? Qui bisogna separare l’ambiente e la società. A livello ambientale avrei voglia, mi sento una parte integrante dell’ambiente. Poi a livello societario se i piani non collimano è inutile andare avanti. Io piani non ne ho ascoltati da nessuno, non so dare una risposta precisa. Ma bisogna distinguere l’ambiente dalla società”.