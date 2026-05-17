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domenica, Maggio 17, 2026
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Gasperini gongola: “Champions? Domenica dipende da noi”

La Roma ad un passo dalla Champions

Di
Fabiano Corona
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17
serie a enilive 2025 2026: roma vs lazio
L’ESULTANZA DI GIAN PIERO GASPERINI SORRIDENTE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Gasperini si gode la sua Roma e gongola

Le parole di Gasperini ai microfoni di Dazn: “Abbiamo ancora 90 minuti da giocare per un campionato straordinario e bellissimo , oggi è stata una emozione enorme. Ora domenica dipende da noi, abbiamo una settimana per concentrarci e ottenere un traguardo che volevamo a tutti i costi”. Gasperini aggiunge: “Ci auguravamo un passo falso di altri – spiega ancora -, ma ci siamo concentrati solo sulla nostra partita. Dopo un primo tempo di difficoltà sbloccata su angolo abbiamo fatto meglio nel secondo, concedendo poco. I ragazzi sono stati straordinari ma non dobbiamo farci prendere dall’entusiasmo, perché domenica abbiamo ancora un ultimo passo da fare per un traguardo che sarebbe davvero bello per noi”.

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